Актер Дмитрий Нагиев отпраздновал 55-й день рождения

Сегодня, 4 апреля, свой 55-й день рождения отмечает актер и телеведущий Дмитрий Нагиев. В связи с этим друзья и одноклассники знаменитости поделились воспоминаниями о нем, рассказал сайт kp.ru.

По словам приятелей Нагиева, в школе он был обычным учеником. Ребенком актер был хулиганистым, часто нарушал правила дисциплины и не очень хорошо учился. При этом он был неглупым ребенком. В восьмом классе Нагиев начал пользоваться вниманием девочек. В этот период он и встретил свою первую любовь.

«В то время он увлекался девушками, но у него была любовь с одноклассницей. Они учились в одном классе, встречались года три. Про нее писали в прессе, но многое исказили. Говорили, что она ему разбила сердце. Но там отношения закончились планомерно», — рассказала одноклассница актера Елена Шутова.

Во время учебы актер часто играл в школьных постановках. А в институте, чтобы заработать денег, Нагиев подрабатывал в гардеробе.

Нагиев учился в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии. Там он и встретил своих лучших друзей — актера Игоря Лифанова и артиста Алексея Климушкина.

«Он был стильный, модный, выделялся на курсе от других — да, это было еще в институте, респект ему за это. И мы видим, во что это вылилось. Он себя сделал с нуля. Родители у него простые, а он методично строил карьеру. Он себя сделал пошагово: все на банкет идут, а он уходит, все гулять, а он — домой. Он готовился быть звездой», — рассказал Лифанов.