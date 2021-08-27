Российский актер Дмитрий Ломакин ввязался в драку в центре Москвы. Избили знаменитость около станции метро «Смоленская». Об этом сообщил сайт 5-tv.ru.

Ситуация произошла около пяти утра. Во время прогулки у актера завязался конфликт с двумя неизвестными людьми, который в итоге перерос в драку, передали Nation News.

Избитый актер написал заявление в полицию. На данный момент следователи выясняют обстоятельства случившегося.

Актер получил известность благодаря роли царевича Георгия в «Шерлоке в России», а также по работе в проектах «Отчаянные», «257 причин, чтобы жить — 2», «Патриот-2» и другие.