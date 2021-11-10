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    10 ноября 2021, 21:03

    Актер Дьяченко рассказал, как перенес коронавирус

    Звезда сериала «Мажор» Дьяченко заявил, что столкнулся с множеством неприятных последствий после коронавируса

    Арина Бобкова

    Звезда сериала «Мажор» и фильма «Брат 2» Александр Дьяченко перенес ковид. Актер рассказал, с какими последствиями ему пришлось столкнуться после болезни. Об этом сообщили «Дни.ру».

    Он рассказал, что значительно прибавил в весе из-за назначенной ему гормональной терапии. Из-за этого актер столкнулся с депрессией и апатией. Кроме того, после коронавируса у Дьяченко начал болеть позвоночник и суставы, из-за чего он не может бегать, быстро ходить и подниматься по лестнице.

    «Ежедневно мучаюсь от боли, которую снять никакими способами не удавалось», — поделилась звезда сериала «Мажор».