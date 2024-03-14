Знаменитости 14 марта 2024, 16:42 Актер Дэнни Де Вито заявил, что вернется к роли Пингвина в «Бэтмене» при условии работы с Бертоном

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Голливудский актер Дэнни Де Вито признался, что с удовольствием вернулся бы к роли злобного Пингвина из фильма «Бэтмен возвращается» при условии, что режиссерскую работу снова возьмет на себя Тим Бертон. Об этом сообщил сайт Screen Rant.

Актер подчеркнул, что в таком случае он моментально присоединился бы к проекту. Он также добавил, что персонаж Освальда Кобблпота, известный как Пингвин, является его любимым.

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Как сообщил сайт RuNews, в 2021 году Дэнни Де Вито уже говорил о желании повторно воплотить образ Пингвина, однако никаких предложений ему не поступало.