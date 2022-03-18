Актер Дэниел Рэдклифф заявил, что не намерен возвращаться к роли Гарри Поттера

Актер Дэниел Рэдклифф пока не собирается возвращаться к роли Гарри Поттера в экранизации пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя». По его словам, сейчас для него важны другие проекты. Об этом сообщило издание New York Times.

«Это не то, что мне действительно интересно делать прямо сейчас», — сообщил Рэдклифф.

Ранее режиссер фильма «Гарри Поттер и философский камень» Крис Коламбус говорил, что хотел бы видеть Рэдклиффа в роли Поттера в экранизации бродвейской пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя», написала «Газета.ru».

Тогда Коламбус отмечал, что «версия „Проклятого ребенка“ с Дэном, Рупертом и Эммой в нужном возрасте — это кинематографическое блаженство». Возвращение могло бы вызвать такой ажиотаж среди зрителей, как и возвращение героев старых эпизодов в продолжении «Звездных Войн». Однако Рэдклифф пока не готов поддержать режиссера в его намерении снять новую часть фильма.