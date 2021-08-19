Актер Дэниел Крейг решил лишить детей наследства

Британский киноактер Дэниел Крейг рассказал о дальнейшей судьбе своих денег. Он заявил, что планирует оставить своих детей без наследства. Об этом он рассказал в беседе с Daily Mail.

Состояние 53-летней звезды «Джеймса Бонда» насчитывает 160 миллионов долларов. Однако перед своей смертью актер планирует избавиться от всех этих денег. По его мнению, оставлять столь огромные состояния детям неправильно, передал iReactor.

«Я не хочу оставлять большие суммы следующему поколению. Я считаю, что это неправильно. Моя философия заключается в том, чтобы избавиться от накоплений, прежде чем уйти», — рассказала знаменитость.

На данный момент Дэниел Крейг воспитывает двухлетнюю дочь. Ребенка актеру подарила его нынешняя супруга — актриса Рэйчел Вайс. Пара втайне расписалась в июне 2011-го года. Также он воспитывает сына Рэйчел от первого брака Генри. Кроме того, у Крейга есть еще одна дочь — Элла. Она появилась в браке с шотландской актрисой Фионой Лаундон, отношения с которой завершились в 1994-м году.