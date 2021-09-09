Актер Дэниел Крейг, сыгравший Бонда, объяснил, как этот образ повлиял на его жизнь

Английский актер Дэниел Крейг, исполнивший культовую роль Джеймса Бонда, рассказал, что столкнулся с излишней популярностью и пристальным вниманием к личной жизни. По его словам, он не доволен той славой, которая обрушилась на него после съемок в фильме. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на издание The Sun.

«Я обычно запирался и задергивал шторы… Я был физически и морально в осаде», — рассказал актер.

Крейг вспоминает, что по началу не хотел сниматься в этом образе. Он не ощущал в себе той уверенности, которой обладает его герой. Кроме того, многие трюки, которые нужно было исполнять в фильме, ему давались крайне сложно. В 2015 году актер и вовсе заявил, что скорее «перережет себе вены», чем снова сыграет Бонда.

Фильм «Казино „Рояль“» с участием Дэниела Крейга вышел на экраны в 2006 году. После длительного кастинга на роль агента 007 Джеймса Бонда продюсеры выбрали именно его. Позже актер снялся в продолжении кинокартины «Квант милосердия», вышедшей в 2008 году.