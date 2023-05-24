Знаменитости 24 мая 2023, 18:34 Актер Дано Херибан скончался в Словакии

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Словацкий актер и музыкант Дано Херибан скончался на 44 году жизни с своем доме в городе Свети-Юр. Об этом сообщили «Народные новости».

Причиной смерти Херибана, наиболее известного зрителям по роли Николая в фильме «Неуправляемый экстрим», стала сердечная недостаточность.

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Отмечается, что актер почувствовал себя плохо днем 24 мая, спустя время его состояние ухудшилось. Прибывшие на вызов врачи не смогли спасти ему жизнь.