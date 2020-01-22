22 января 2020, 18:29
Актер Данила Перов скончался в возрасте 51 года
На 52-м году из жизни ушел сын актрисы Раисы Рязановой, заслуженный артист России Данила Перов. Об этом сообщила «Экспресс газета» со ссылкой на сайт театра «Содружество актеров Таганки».
По данным издания, дебют Перова в кино состоялся в конце 60-х годов. В 1992 году после окончания школы-студии МХАТ он работал в театре «МодернЪ», а затем перешел в театр «Содружество актеров Таганки».
Кроме службы в театре Перов вел радиопередачи, снимался в фильмах и сериалах («Отель „Элеон“». «Паутина», «Универ», «Марш Турецкого»).
«Какая боль! Причина — тромб», — цитирует актрису Елены Скороходову «Утро.ру».