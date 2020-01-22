Актер Данила Перов скончался в возрасте 51 года

По данным издания, дебют Перова в кино состоялся в конце 60-х годов. В 1992 году после окончания школы-студии МХАТ он работал в театре «МодернЪ», а затем перешел в театр «Содружество актеров Таганки».

Кроме службы в театре Перов вел радиопередачи, снимался в фильмах и сериалах («Отель „Элеон“». «Паутина», «Универ», «Марш Турецкого»).

«Какая боль! Причина — тромб», — цитирует актрису Елены Скороходову «Утро.ру».