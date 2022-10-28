Актер Даниил Воробьев рассказал, что его может вывести из себя | 360°

Знаменитости 28 октября 2022, 12:48 Актер Даниил Воробьев рассказал, что его может вывести из себя Даниил Воробьев: даже шатающийся стол может нарушить равновесие

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Российский актер Даниил Воробьев, сыгравший одну из главных ролей в популярном «Триггере», пообщался с журналистами Teleprogramma.pro на психологические темы. Он рассказал, что или кто может вывести его из равновесия.

По словам артиста, даже шатающийся стол может нарушить его душевный покой.

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«Из душевного равновесия меня могут вывести две вещи: первая, это когда я, к примеру, сажусь за стол с гладкой поверхностью, раскладываю принадлежности, настраиваюсь поработать и вдруг понимаю, что стол качается из-за неровности пола…», — сказал Воробьев.

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То же самое касается и людей, которые любят раздавать советы.

Актер отметил, что его также могут вывести из себя мысли о смерти, а точнее осознание ее неминуемого пришествия.