Актер «Чернобыля» Козак назвал Козловского фанатиком своего дела

Российский актер Николай Козак, исполнивший роль в фильме «Чернобыль», назвал режиссера ленты, Данилу Козловского, фанатиком своего дела, сообщила «Экспресс газета».

Артист признался, что увидел в Даниле черты, которые ранее не ассоциировались с ним. Козак был уверен, что увидит актера с поведением суперзвезды. Вместо этого Козловский проявил себя как труженик и неврастеник. По словам Николая, он все время переживает о результате. Однажды Козак рассказал знаменитости о своих наблюдениях, написал сайт «Дни.ру».

«Кто тебе сказал, что я звезда?» — ответил ему Данила.

Николай вспомнил, что часть эпизодов «Чернобыля» снимали в Венгрии. Там работали в павильоне с бассейном в условиях сильной жары. Температура воздуха поднималась до 53 градусов. В водолазных костюмах из резины актеры ныряли на дно и выплывали на поверхность в течение множества дублей.

После команды «Стоп. Снято» Козловский каждый раз вылазил из бассейна и бежал к режиссерскому пульту. Он тщательно отсматривал то, что получилось снять.