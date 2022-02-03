Актер Ченнинг Татум рассказал, что не может смотреть фильмы Marvel после истории, которая его задела. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Variety.

Татум рассказал, что должен был сыграть роль супергероя Гамбита. Но в итоге у него не вышло, так как проект закрыли. Актер был очень расстроен, так как мечтал об этой роли.

«Я не смог посмотреть ни один из фильмов Marvel. Я любил этого героя. Это было слишком грустно. Это было похоже на потерю друга, потому что я так хотел сыграть его», — заключил Татум.