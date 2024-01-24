Знаменитости 24 января 2024, 15:09 Актер Чадов признался, что все необходимые качества для создания крепкой семьи есть в его жене

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Жизненный опыт позволяет российскому актеру Андрею Чадову оценить женщину по качествам, важным для создания крепкой семьи. Все эти качества есть в его жене, сообщил он Пятому каналу.

Также актер признался, что супругам в браке просто хорошо быть вместе.

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«Дело в том, что мы ничего не строим. Хорошо — и все. Я поэтому и женился. Ничего мы не строим, нет никаких специальных способов существования. Нам просто хорошо вместе», — подчеркнул артист.

Как сообщили «Дни.ру», летом 2022 года Чадов женился на модели Анастасии Виноградовой, с которой был знаком до этого более шести лет.