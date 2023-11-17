Знаменитости 17 ноября 2023, 11:02 Актер Чадов признался, что хотел отметить свою свадьбу в узком семейном кругу без лишнего пафоса

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Российский актер Андрей Чадов впервые в жизни официально женился в 2022 году. Пятому каналу он признался, что решил с супругой отметить событие в узком семейном кругу без лишнего пафоса.

Артист очень долго искал свою любовь и встретил ее только к 37 годам. Как сообщили «Дни.ру», пара расписалась в ЗАГСе в кругу самых близких родственников. Чадов подчеркнул, что с женой Анастасией Виноградовой ему «просто хорошо быть вместе».

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«Вот у меня жена — и сват, и брат, и любовница, вообще самый близкий человек», — отметил актер.