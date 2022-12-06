Знаменитости 06 декабря 2022, 13:48 Актер Бычков сравнил себя и своего персонажа в сериале «Жуки»

Читать 360tv в

Актер Виктор Бычков сыграл роль священника в комедийном сериале «Жуки». Он рассказал, в чем похож на своего персонажа, сообщило РИА ФАН.

«С моим героем в „Жуках“ нас объединяют несбыточные мечты! У меня никогда не было нормальной дачи, мечтаю ее построить или купить», — отметил актер.

Реклама

Также он добавил, что любит сладости, как и его персонаж. Правда в отличие от священника из сериала сам Бычков их не ест, так как болеет диабетом.

Реклама