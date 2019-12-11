Журналистка уличила Дудя в краже своего интервью Подробнее

«Я очень уважаю Константина Хабенского. Не только как артиста, но и как человека. Часто сотрудничаю с его благотворительным фондом. Из девушек — Ксения Раппопорт, например», — рассказал актер.

Что касается собственных качеств, то Бурунов отметил критичность. По словам артиста, это его конек. Увидев сделанную работу, он видит недочеты и перегибы, которые на его взгляд стоило бы исправить. Кроме того, Бурунов признался в своей упертости и определенном фарте, который ему сопутствовал в те или иные периоды карьеры.