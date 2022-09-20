Актер Брэд Питт показал свои скульптуры на выставке в Финляндии | 360°

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20 сентября 2022, 01:26

Актер Брэд Питт показал свои скульптуры на выставке в Финляндии

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Голливудский актер Брэд Питт представил собственноручные произведения искусства на выставке в городе Тампере в Финляндии. Об этом сообщило РИА ФАН.

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Всего на выставке продемонстрировали девять работ руки Питта. Среди них — бронзовая скульптура, углеродные фигуры, пули-ловушки, кристаллизированные в платиновом кремнии. Больше всего внимание зрителей привлекла миниатюра дома, выполненная из древесной коры.

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