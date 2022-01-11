Актер Борис Щербаков заявил, что обеспокоен состоянием своего друга Леонида Куравлева

Народному артисту РСФСР Леониду Куравлеву стало плохо еще накануне Рождества. После госпитализации с пневмонией его состояние резко ухудшилось. Многие коллеги и друзья, в том числе актер Борис Щербаков, обеспокоились, когда тот перестал отвечать на звонки. Об этом написало ИА Nation News.

«Я ему звонил на Новый год, Рождество, он мне не отвечал. Очевидно, уже не очень хорошо себя чувствовал. Это ужасно! Меня это очень огорчило», — сообщил актер.

Также Щербаков развеял слухи относительно того, что Куравлев живет в доме престарелых.

«Я прочитал в интернете, что он был в доме престарелых, но это, очевидно, дом ветеранов сцены и кино, а это немножко другое. Я там был с концертом. Там очень хорошие условия для пожилых артистов, известных и неизвестных. По-моему, чтобы туда попасть даже стоит очередь. Это не дом престарелых, если это действительно так, а я думаю так», — пояснил артист.

Накануне Рождества Куравлев перестал самостоятельно дышать. Врачи диагностировали у 85-летнего актера повышенную температуру, а также пониженную сатурацию.

Последний фильм, в котором снялся Леонид Куравлев, вышел на экраны в 2015 году.