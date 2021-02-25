Актер Борис Щербаков опроверг слухи о заражении коронавирусом

Российский актер Борис Щербаков опроверг сообщения, что у него якобы обнаружили коронавирус. Об этом звезда сериала «Солдаты» и фильма «Легенда № 17» сообщил газете «Вечерняя Москва».

Слухи о заражении Щербакова оказались преувеличены. Народный артист РФ рассказал, что первый тест на коронавирус действительно показал положительный результат. Однако после этого Щербаков сделал еще один, и он оказался отрицательным. Актер отметил, что с самого начала чувствовал себя нормально. Сейчас у него также нет никаких симптомов.

«Я здоров и чувствую себя нормально», — сообщил Щербаков.

В России между тем снизили максимальную отпускную цену на вакцину «Спутник V». Если раньше стоимость препарата могла доходить до 1942 рублей, то теперь она снижена до 866 рублей. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров отметил, что это единая цена для всех производственных площадок. Врач-сомнолог Александр Мельников ранее объяснил, почему после прививки от коронавируса необходимо как следует выспаться.