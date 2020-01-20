20 января 2020, 16:16
Актер Борис Клюев рассказал о своей борьбе с раком
Борис Клюев, звезда сериала «Воронины», на протяжении двух лет борется с онкологией. Врачи обнаружили у него рак легких. Актер принял участие в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека», написал сайт «Дни.ру».
Актер рассказал, что до 65 лет занимался спортом: поднимал штангу, играл в футбол и большой теннис. Однажды он почувствовал колющую боль в легком, не обратил особо внимания и продолжил репетировать. Два месяца у Клюева было двустороннее воспаление легких, когда стало совсем плохо, сделал рентген и узнал, что у него рак.
Клюев заявил, что готов бороться с болезнью, пока это будет давать результаты. Однако, он готов к любому исходу.