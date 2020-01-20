Актер Борис Клюев рассказал о своей борьбе с раком

Актер рассказал, что до 65 лет занимался спортом: поднимал штангу, играл в футбол и большой теннис. Однажды он почувствовал колющую боль в легком, не обратил особо внимания и продолжил репетировать. Два месяца у Клюева было двустороннее воспаление легких, когда стало совсем плохо, сделал рентген и узнал, что у него рак.

Клюев заявил, что готов бороться с болезнью, пока это будет давать результаты. Однако, он готов к любому исходу.