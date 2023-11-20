Знаменитости 20 ноября 2023, 15:57 Актер Боярский признался, что в театре его привлекает атмосфера за кулисами

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Советского и российского актера театра и кино Михаила Боярского больше всего в театре привлекают не спектакли, а атмосфера за кулисами. Об этом он рассказал сайту телеканала «Звезда».

По словам артиста, почти 50 лет он работает с «совершенно фантастическими» людьми, которые успели стать родными.

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Кроме того, Боярский признался, что в начале карьеры его не соглашался принять ни один театр Санкт-Петербурга. Начинающего актера взял в труппу только театр имени Ленсовета, в котором Боярский продолжает служить и сейчас.