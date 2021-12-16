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    16 декабря 2021, 15:45

    Актер Боярский посоветовал жителям Петербурга остерегаться сосулек

    Дарья Морозова

    Актер Михаил Боярский рекомендовал жителям Санкт-Петербурга соблюдать осторожность и остерегаться падающих с крыш сосулек. Об этом сообщил NEWS.ru.

    Он отметил, что не видит проблем с уборкой снега и льда с крыш, так как не ездит быстро на машине.

    «Я не замечаю этого. Я не люблю скидывать с больной головы на здоровую. Значит, нужно пользоваться городским транспортом, либо никуда не ходить, что невозможно, либо быть чрезвычайно осторожным», — считает Боярский.

    Он добавил, что всегда старается выходить заранее, чтобы не приходилось ездить быстро.