Актер Боярский посоветовал жителям Петербурга остерегаться сосулек

Актер Михаил Боярский рекомендовал жителям Санкт-Петербурга соблюдать осторожность и остерегаться падающих с крыш сосулек. Об этом сообщил NEWS.ru.

Он отметил, что не видит проблем с уборкой снега и льда с крыш, так как не ездит быстро на машине.

«Я не замечаю этого. Я не люблю скидывать с больной головы на здоровую. Значит, нужно пользоваться городским транспортом, либо никуда не ходить, что невозможно, либо быть чрезвычайно осторожным», — считает Боярский.

Он добавил, что всегда старается выходить заранее, чтобы не приходилось ездить быстро.