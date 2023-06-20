Знаменитости 20 июня 2023, 14:13 Актер Бледный рассказал, что не спал ночью перед первыми съемками продолжения «Папиных дочек»

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Российский актер Филипп Бледный, наиболее известный по роли Веника в «Папиных дочках», признался, что не спал ночь перед съемками продолжения сериала. Об этом он рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

По словам актера, он сильно переживал, что может не понравиться актрисам, сыгравшим его дочерей. Для Бледного очень важно было создать семейную атмосферу во время съемочного процесса.

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Отмечается, что продолжение комедийного сериала «Папины дочки» выйдет в эфир этой осенью.