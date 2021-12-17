Камбербэтч рассказал о смерти сестры от рака

Британский актер Бенедикт Камбербэтч рассказал о смерти своей 62-летней сестры Трейси Пикок. Последние годы своей жизни женщина боролась с раком. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на интервью Daily Mail.

«Она боролась с раком на протяжении семи лет. Она была прекрасной художницей, но потом стала заниматься реставрацией картин, рам, деревянных изделий», — рассказал актер.

Камбербэтч отметил, что женщина являлась сестрой Бенедикта от первого брака его матери. Дети на протяжении длительного времени росли вместе. Сестра сыграла большую роль в воспитании мальчика, она часто присматривала за ним, когда он был ребенком.

Камбербэтч подчеркнул, что у женщины не всегда получалось быть хорошей сестрой. Однажды она забыла его на крыше. Бенедикт рассказал, что в тот момент сестра проводила время со своими друзьями и на какое-то время забыла о своем брате. После в окне она увидела, что пошел снег, спохватилась и вспомнила о ребенке.