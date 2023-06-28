Знаменитости 28 июня 2023, 18:20 Актер Батурин заявил, что зритель не простит уехавших из России артистов

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Актер Юрий Батурин заявил, что не нужно запрещать уехавшим из России артистам возвращаться, так как они все равно потеряли здесь своего зрителя. Об этом он рассказал в интервью «Абзацу».

Батурин назвал уехавших предателями. И подчеркнул, что без зрителя они станут в России никем, а люди уже не пойдут на их выступления.

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«А измены зритель не простит, а особенно не простит тому, кого он любил и просто обожал, а когда человек изменил и открылся обратной стороной — это так глубоко ранит», — отметил Батурин.

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