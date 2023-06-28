28 июня 2023, 18:20
Актер Батурин заявил, что зритель не простит уехавших из России артистов
Актер Юрий Батурин заявил, что не нужно запрещать уехавшим из России артистам возвращаться, так как они все равно потеряли здесь своего зрителя. Об этом он рассказал в интервью «Абзацу».
Батурин назвал уехавших предателями. И подчеркнул, что без зрителя они станут в России никем, а люди уже не пойдут на их выступления.
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«А измены зритель не простит, а особенно не простит тому, кого он любил и просто обожал, а когда человек изменил и открылся обратной стороной — это так глубоко ранит», — отметил Батурин.
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