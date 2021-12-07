Актер Батиста может сыграть в фильме режиссера Шьямалана

Актер Дэйв Батиста может принять участие в съемках фильма режиссера Найта Шьямалана под названием Knock at the Cabin («Стук в хижине»). Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Deadline.

Подробности нового проекта пока не известны. Шьямалан собирается не только снять фильм, но и написать к нему сценарий.

Премьера запланирована на февраль 2023 года.

Также актеру Тому Холланду предстоит сыграть американского артиста и хореографа Фреда Астера, который был звездой бродвейских мюзиклов и фактически стал законодателем в этой области кинематографа.

«О, я играю Фреда Астера, да. Сценарий пришел неделю назад. Я его еще не читал, мне его не давали. Я знаю, что сценарий есть у Эми Паскаль. Она позвонила мне в FaceTime, когда я был в ванной, и мы прекрасно поговорили. Я буду играть Фреда Астера», — рассказал Холланд.

Фред Астер скончался 30 лет назад, однако его работы до сих пор пользуются большой популярностью. Актер и танцор был известен тем, что самостоятельно придумывал хореографию для своих фильмов.