Знаменитости 07 марта 2023, 23:04 Актер Басилашвили высказался об Андрее Миронове в связи с его днем рождения Актер Басилашвили назвал Андрея Миронова блистательным артистом

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Актер театра и кино, артист эстрады народный артист РСФСР Андрей Миронов родился 7 марта 1941 года. Сегодня ему могло бы исполниться 82 года. В связи с этим актер, общественный деятель, народный артист СССР Олег Басилашвили поделился воспоминаниями о коллеге, написало РИА ФАН.

По словам Басилашвили, Миронов обладал выдающимся талантом. Он признался, что не был близко знаком с коллегой, однако всегда восхищался его пластикой, юмором, четкостью, конкретностью создаваемых им ролей.

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«Недаром он стал любимцем всех наших театральных и кинозрителей», — отметил собеседник издания.

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