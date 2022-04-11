Актер Басилашвили поделился воспоминаниями в связи с годовщиной смерти Рудольфа Фурманова

9 апреля 2021 года скончался театральный режиссер, актер, продюсер и литератор, народный артист РФ Рудольф Фурманов. В связи с годовщиной его смерти актер Олег Басилашвили поделился воспоминаниями. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Басилашвили отметил, что ему все так же не хватает режиссера. По его словам, Фурманов являлся уникальным человеком и сделал очень много для театральной жизни страны.

«Рудольф Давыдович создал один из первых частных театров нашей страны. Обладая недюжинным темпераментом и предприимчивостью, одухотворенный любовью к подлинному искусству, Рудольф Давыдович смог договориться с властями, получить здание, реконструировать его и открыть театр „Русская антреприза“ имени Андрея Миронова», — рассказал Басилашвили.