Актер Башкатов поделился впечатлениями от работы ведущим в шоу «Юмор FM Чарт»

Российский актер Михаил Башкатов станет новым ведущим шоу «Юмор FM Чарт», которое стартует 3 июля на телеканале МУЗ-ТВ. О том, какими были его первые впечатления от нового амплуа, артист рассказал в интервью Teleprogramma.pro.

Вместе с анимационным котом Башкатов будет делиться с аудиторией смешными светскими новостями и летними клипами.

«Впечатления прекрасные. Юмор и музыка — то, что в жизни я люблю больше всего. Когда они вместе — это просто комбо. Здорово, что „МУЗ-ТВ“ создали такой проект, в котором есть прекрасный синтез двух вещей — классных клипов и шуток. Зрителям, наверняка, будет над чем посмеяться от души, а еще и услышать любимые хиты! Съемки прошли отлично — на „МУЗ-ТВ“ классная команда. Все очень четко, профессионально», — рассказал актер.

Он также добавил, что юмор часто помогает ему в обычной жизни справляться с неприятностями.

«Мне хочется надеяться, что у меня неплохое чувство юмора. Обычно об этом судят другие люди, не сам человек. Если он утверждает, что у него хорошее чувство юмора, возможно, человек ошибается. В каких случаях юмор помогал мне по жизни? Безусловно, первое, что приходит на ум — это семейная жизнь. Это то, где юмор просто необходим, иначе, если не обращать внимание на какие-то моменты, происходящие в семье, в юмор, то все становится слишком серьезным и драматичным», — резюмировал Башкатов.