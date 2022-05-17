Актер Башкатов назвал пол своего новорожденного ребенка

Актер Михаил Башкатов рассказал, что у них с супругой Екатериной родилась дочь. Это четвертый ребенок в их семье, сообщила «Газета.ru».

Артист поделился, что они решили не узнавать пол ребенка во время беременности жены, но надеялись, что это будет девочка. В итоге их мечта сбылась. Башкатов отметил, что присутствовал на родах.

«Думаю, каждый мужчина хотя бы раз в жизни должен присутствовать на родах своей жены, чтобы увидеть, на что способна твоя женщина. Это настоящее чудо», — поделился он.