Актер Бардуков рассказал о съемках сериала «Собор» | 360°

Знаменитости 29 сентября 2022, 14:48 Поделиться Telegram

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Viber Актер Бардуков рассказал о съемках сериала «Собор» Алексей Бардуков: фантазия помогла мне сыграть роль боярина Бадарина в сериале «Собор» Официальный сайт

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Сериал «Собор» выйдет на Первом канале 26 сентября. Сыгравший в нем актер Алексей Бардуков поделился с изданием Teleprogramma.pro подробностями нового проекта.

Сериал расскажет зрителю о Петровских реформах. Сюжет будет развиваться в период с 1700 по 1725 годы.

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Бардуков исполнил роль боярина Андрея Бадарина. Актер отметил, что этот персонаж отличается большим эмоциональным диапазоном.

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«Мой Бадарин — многогранный герой, изначально он живет ощущением светлого будущего, потом проходит через разочарование, предательство, героические поступки, словом, всегда ищет себя», — уточнил артист.

Он добавил, что сыграть боярина ему помогла фантазия. Также артист выразил надежду, что герой получился правдоподобным.

Он уточнил, что у Бадарина будет любовная линия, но в самом конце. Она не успеет раскрыться как следует, но заметно повлияет на внутренний мир этого персонажа.

«Он не успевает полностью раствориться в чувствах, так как возникшие отношения по определенным обстоятельствам рушатся», — заключил Бардуков.

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