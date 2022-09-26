Актер Аверин рассказал, как ему удалось вжиться в роль Петра I во время съемок «Собора» | 360°

Знаменитости 26 сентября 2022, 11:45 Поделиться Telegram

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Viber Актер Аверин рассказал, как ему удалось вжиться в роль Петра I во время съемок «Собора» Максим Аверин: мы решили показать царя как человека сомневающегося и взрывного Официальный сайт

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В понедельник, 26 сентября, Первый канал запускает премьеру сериала «Собор», рассказывающую историю возведения Санкт-Петербурга и о победе России над королем Швеции Карлом XII. Журналисты Teleprogramma.pro пообщались с актером Максимом Авериным, который сообщил, как ему удалось вжиться в роль Петра I.

По словам артиста, для воплощения царя ему не понадобился сложный грим, достаточно было усов и парика. А вот высокий рост Петра I пришлось показывать с помощью каблуков.

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В разговоре с журналистами актер отметил, что он вместе с режиссером Сергеем Гинзбургом решили показать царя более вариативно. То есть с одной стороны как человека сомневающегося, а с другой стороны — взрывного в ключевые жизненные моменты.

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«Это интересный актерский опыт. Все привыкли ассоциировать Петра с самоуверенным управленцем, а мы с режиссером Сергеем Гинзбургом решили показать царя более вариативно, с одной стороны, как человека сомневающегося, но при этом и взрывного в ключевые жизненные моменты. Его решимость и ироничность при этом не делают его ходячим портретом, а дают живой эффект сильной и умной личности», — сообщил он.

Аверин добавил, что в сериале можно будет увидеть и отстаивание престола, и строительство Петербурга, и любовные коллизии, и бытовую жизнь царского двора.

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