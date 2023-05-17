17 мая 2023, 23:58
Актер Арнольд Шварценеггер рассказал, вернется ли он к роли Терминатора
Актер Арнольд Шварценеггер заявил, что не станет вновь исполнять роль Терминатора
Американский артист Арнольд Шварценеггер не оценил идею о возвращении к роли Терминатора. Об этом сообщил RT со ссылкой на издании The Hollywood Reporter.
Актер заявил, что ему надоело участвовать в съемках франшизы несмотря на то, что она не подошла к завершению. Он подчеркнул, что поклонникам фильма необходим более интересный сюжет.
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При этом Шварценеггер подчеркнул, что он с теплом будет относиться к проекту, так как получил благодаря нему много опыта. Он назвал великолепными первые три картины франшизы.
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