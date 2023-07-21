Знаменитости 21 июля 2023, 16:50 Актер Арнольд Шварценеггер назвал разминку важным элементом тренировок

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Голливудский актер, культурист Арнольд Шварценеггер в разговоре с изданием Men’s Health рассказал, что разминка является важной частью любых тренировок.

По его словам, она не только помогает разогреться, но и проверить готовность организма к нагрузкам. Перед тем, как начать тренироваться с утяжелителями, Шварценеггер посоветовал проделать упражнение несколько раз с собственным весом, написал сайт kp.ru.

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Актер уточнил, что занятия без дополнительного веса дают возможность более точно изучить технику.