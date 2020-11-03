Актер Андрей Носков сообщил, что заразился коронавирусом

Отмечается, что вместе со всей семьей мужчина ушел на карантин. Он рассказал о первых симптомах болезни.

«У меня несколько дней была небольшая температура и ломота в теле, я думал, что это что-то простудное, однако решил сделать тест на коронавирус, и он оказался положительным. К счастью, я несколько дней не выходил из дома, поэтому, надеюсь, никого не заразил», — пояснил актер.

Он подчеркнул, что всегда использует медицинскую маску. Носков не предполагает, где мог заразиться, так как строго соблюдает все меры безопасности. Пока врачи оставили знаменитость лечиться дома.

Актер признался, что СОVID-19 сильно испортил его творческие планы. Ему пришлось пропустить премьеру спектакля «К звездам», в создании которого он принимал участие. Помимо прочего, он должен был лететь на съемки сериала в Калининград. Отменены спектакли, которые должны были состояться на текущей неделе.