Знаменитости 02 сентября 2023, 11:48 Актер Алексей Янин умер на 41-м году жизни РАМТ: актер Алексей Янин умер в возрасте 40 лет Официальный сайт Алексея Янина

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Актер Алексей Янин скончался на 41-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Российского молодежного театра.

«Алексей последние восемь лет боролся с последствиями тяжелого инсульта. В марте ему исполнилось 40 лет. Передаем наши искренние соболезнования близким и родным, мы скорбим вместе с вами», — отметили в РАМТ.

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О месте и времени прощания с Яниным театр позднее объявит дополнительно.

Помимо ролей в театре, актер известен большому кругу зрителей по работам в сериалах «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», «Дочки-матери», «Универ», «Клуб» и других.

Весной 2015 года у Янина произошел инсульт, уточнил StarHit. Медики провели срочную операцию на головном мозге, после нее актер пробыл в коме два месяца.

В последние годы он был частично парализован и потерял возможность разговаривать. У актера остались жена и сын.