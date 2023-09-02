02 сентября 2023, 11:48
Актер Алексей Янин умер на 41-м году жизни
РАМТ: актер Алексей Янин умер в возрасте 40 лет
Актер Алексей Янин скончался на 41-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Российского молодежного театра.
«Алексей последние восемь лет боролся с последствиями тяжелого инсульта. В марте ему исполнилось 40 лет. Передаем наши искренние соболезнования близким и родным, мы скорбим вместе с вами», — отметили в РАМТ.
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О месте и времени прощания с Яниным театр позднее объявит дополнительно.
Помимо ролей в театре, актер известен большому кругу зрителей по работам в сериалах «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», «Дочки-матери», «Универ», «Клуб» и других.
Весной 2015 года у Янина произошел инсульт, уточнил StarHit. Медики провели срочную операцию на головном мозге, после нее актер пробыл в коме два месяца.
В последние годы он был частично парализован и потерял возможность разговаривать. У актера остались жена и сын.
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