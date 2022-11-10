Знаменитости 10 ноября 2022, 12:20 Актер Алексей Чадов рассказал, почему решил освоить профессию режиссера Алексей Чадов: мне нравится быть начальником своего творческого производства

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Российский актер и режиссер Алексей Чадов в разговоре с изданием kp.ru рассказал, почему решил начать заниматься производством собственных фильмов, несмотря на успешную карьеру актера.

По его словам, делать что-то свое гораздо интереснее, чем быть просто приглашенной звездой.

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«У каждого свои причины, но для меня это естественный перекресток судьбы. Я всегда мечтал создавать что-то свое, мне нравится быть начальником своего творческого производства», — сказал Чадов.

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При этом артист добавил, что сниматься в фильмах продолжит и дальше.

«Но сейчас я могу позволить себе сниматься только в тех фильмах и проектах, в которых хочется бежать на площадку», — заключил актер.