Актер Алексей Чадов рассказал о своих фобиях во время съемок «Фактора страха» | 360°

Знаменитости 08 ноября 2022, 14:59 Актер Алексей Чадов рассказал о своих фобиях во время съемок «Фактора страха» Актер Чадов: земля и вода — это мои стихии. А вот небо — не совсем мое РИА «Новости»

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Российский актер Алексей Чадов стал ведущем нового шоу на СТС «Фактор страха». Прямо сейчас на Алтае проходят съемки проекта. Журналистам teleprogramma.pro удалось пообщаться с артистом и выяснить, тестировал ли он на себе какие-то страшные испытания.

Недавно Чадову пришлось протестировать задание, связанное со свободным падением. Актер признался, что трюки в воздухе — это не его, однако страха во время испытания не было.

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«Я свое уже отбоялся. <…> Земля и вода — это мои стихии. А вот небо — не совсем мое. И поэтому, когда меня подвесили на 43 метра, я ожидал большей борьбы со страхом высоты, но его не оказалось», — отметил Чадов.

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Организаторы шоу планируют выпустить восемь эпизодов. В каждом из них примут участие четыре пары. Это могут быть как супруги, так и просто друзья. Уже известно об участии рэпера ST и его супруги, телеведущей Ассоль, а также юмористки Елены Борщевой и танцора Дмитрия Красилова.