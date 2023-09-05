Знаменитости 05 сентября 2023, 18:14 Актер Александр Топольсков умер в возрасте 73 лет

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Российский и советский актер Александр Топольсков скончался на 74-м году жизни. Об этом сообщило Utro.ru со ссылкой на Кино-театр.ру.

Артист участвовал в театральных постановках «Мастер и Маргарита», «Женитьба», «Игроки», «Вишневый сад». Телезрителям актер запомнился по ролям в популярных сериалах «Ростов-папа» и «Дневник убийцы».

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Отмечается, что никакой информации о причинах смерти Александра Топольскова на данный момент нет.