30 марта 2024, 20:58
Актер Александр Петров сбросил цену на обставленные бывшей девушкой апартаменты
Shot: актер Александр Петров полгода не мог продать двухуровневую квартиру
Не сумев за полгода продать двухуровневую квартиру площадью 131,6 квадратных метра, актер Александр Петров сбросил цену до 54 миллионов рублей. Он женился на новой девушке и перестал там жить, сообщил Telegram-канал Shot.
Артист купил двухуровневые апартаменты в жилом комплексе бизнес-класса Loftec с террасой и нестандартной планировкой в 2021 году, когда встречался с партнершей по фильму «Стрельцов» Стасей Милославской. По информации канала, девушка частично обставила квартиру площадью 131,6 квадратных метра — купила диван и заказала картину из Италии.
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После расставания с коллегой и женитьбы на Виктории Антоновой Александр Петров переехал. Сначала он выставил квартиру на продажу за 60,6 миллиона рублей, затем за 57 миллионов, а теперь скинул еще 5% — до 54 миллионов рублей. Это гораздо ниже рыночной стоимости, ведь подобные апартаменты продавали за 63 миллиона рублей.
Александр Петров знаменит ролями в сериале «Полицейского с Рублевки», фильмах «Гоголь. Начало», «Лед» и «Непослушная». Журналисты выяснили, что его заработок поднялся до 700 тысяч рублей за съемочный день.
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