Актер Александр Песков рассказал о здоровом питании Георгия Вицина во время съемок

Во время съемочного процесса актер Георгий Вицин всегда соблюдал здоровое питание. Об этом «Газете.ru» рассказал актер Александр Песков.

Артист отказывался от привезенной для актеров еды и обедал тем, что привозила ему жена на площадку.

«Он очень любил домашнюю пищу и не кушал „кинокорм“, который привозили всем. К нему приезжала супруга, и они уединялись где-нибудь в уголке и вместе обедали. Он имел сильнейший заряд энергии и моментально включался в работу. Например, если объявляют обеденный перерыв, — он весь на обеде. Заканчивается перерыв — все, он целиком и полностью погружен в свою роль», — сказал Песков.

Актер также отметил, что Вицин часто играл алкоголиков, однако сам редко употреблял спиртные напитки. Он обладал отличным физическим здоровьем.

В понедельник, 18 апреля, исполнилось 105 лет со дня рождения Вицина.