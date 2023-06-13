Знаменитости 13 июня 2023, 19:12 Актер Александр Олешко рассказал, что секрет его молодости в опрятности

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Актер Александр Олешко в свои 46 лет выглядит гораздо моложе, но при этом говорит, что не прибегал к помощи пластических хирургов. Об этом рассказал сайт «Страсти».

По словам актера, он выглядит ровно на свой возраст. Просто он очень опрятный, поэтому его всегда оценивают, как цельный образ. Именно это помогает Олешко оставаться человеком, которого все воспринимают моложе.

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«Как-то нам всегда говорили, что у мужчины, а особенно у актера, должны быть чистые волосы, одежда, обувь и белоснежная рубашка. Может, когда человек выглядит опрятным, это и делает его моложе? Я не знаю», — сказал актер.

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