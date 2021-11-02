Актер Александр Невский рассказал, как стать востребованным в Голливуде

Актер и продюсер Александр Невский в разговоре с РИА ФАН рассказал, что помогает ему получать роли в проектах в США. Он рассказал, чего не стоит делать начинающим российским актерам, мечтающим покорить Голливуд.

По словам Невского, получать роли в зарубежных проектах ему помогло хорошее образование.

«В экономике я хорошо разбираюсь благодаря знаниям, полученным в Государственном университете управления, который я закончил в Москве еще до переезда в Калифорнию. Поэтому <…> мне не нужно ждать приглашений, я сам могу выбирать, в каких фильмах мне сниматься, и более того: моего желания участвовать в том или ином проекте достаточно, чтобы он был запущен в производство», — сказал актер.

Он отметил, что в Голливуде высокая конкуренция даже среди актеров, которые являются носителями языка, поэтому пробиться там не так просто. Начинающим российским актерам Невский посоветовал не довольствоваться малым и не соглашаться на роли «злых русских».

«Что касается российских актеров, то главная ошибка, которую они допускают — это готовность играть „русских злодеев“. Такие роли никого не сделают звездой и не принесут уважения. Я от таких предложений всегда отказывался, хотя пару раз они были весьма заманчивыми в финансовом плане», — рассказал он.