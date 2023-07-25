Знаменитости 25 июля 2023, 15:54 Актер Александр Лойе назвал свой женский идеал Актер Александр Лойе: обращаю внимание на девушек с чувством юмора

Читать 360tv в

Профессиональный актер Александр Лойе, известный многим еще по «Ералашу» и рекламе «Херши-колы», в разговоре с изданием «Газета.Ru» рассказал о своем женском идеале.

Артист признался, что старается не создавать для себя идеалов. Красивы те люди, которые не живут для контента, а живут для себя, добавил Лойе.

Реклама

Особое отношение у актера к девушкам с чувством юмора. По словам Лойе, они наделены высоким интеллектом.