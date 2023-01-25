Знаменитости 25 января 2023, 19:19 Актер Александр Чубченко скончался во Владимире

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Известный режиссер, актер, заслуженный артист РСФСР Александр Чубченко умер на 83-м году жизни. Об этом сообщило Utro.ru со ссылкой на пресс-центр Владимирского драмтеатра.

Отмечается, что в городском драмтеатре Чубченко проработал на протяжении 50 лет. За эти годы артист исполнил около сотни разнообразных ролей. Зрителям он запомнился по спектаклю «Два билета до Владимира».

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Информации о причинах смерти артиста нет, дата церемонии прощания будет озвучена позже.