Знаменитости 01 декабря 2022, 18:03 Актер Александр Баширов поделился мнением по поводу отсутствия Урганта и Светлакова в фильме «Елки-9»

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Российский актер кино и режиссер Александр Баширов сыграет одну из ролей в новогоднем фильме «Елки-9». О возможной причине отсутствия Урганта и Светлакова в картине актер рассказал РИА ФАН.

Баширов считает, что Иван Ургант и Сергей Светлаков не примут участие в новых «Елках» из-за потери к ним интереса у зрителей.

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«Я думаю, продюсерам они неактуальными, наверное, показались. Лучше спросить у продюсеров, я не в курсе», — подчеркнул Баширов.

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Первая часть «Елок» вышла на экраны в 2010 году.

Премьера «Елок-9» состоится в первый день зимы — на этот раз для зрителей подготовили четыре увлекательных истории о праздновании Нового года.

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