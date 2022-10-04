Актер Александр Балуев рассказал о съемках в сериале «Собор» | 360°

Знаменитости 04 октября 2022, 11:41 Поделиться Telegram

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Viber Актер Александр Балуев рассказал о съемках в сериале «Собор» Балуев: мой герой в сериале — это такой собирательный образ той России

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Российский актер Александр Балуев рассказал о съемках исторического сериала «Собор», который показывает судьбы людей в эпоху Петровских реформ. О том, как он лично характеризует своего героя — князя Бадарина, разузнали журналисты Teleprogramma.pro.

По сюжету княжна Мария влюблена в крепостного Ивана, однако ее отец — князь Бадарин — запрещает ей даже смотреть в его сторону. По словам артиста, князь как раз является собирательным образом всей России тех времен.

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«Мой герой — это такой собирательный образ той России, которую в общем-то Петр Алексеевич Романов решил нещадно изменить. Об этом, собственно, и сам „Собор“», — сказал актер.

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Балуев отметил, что действие в «Соборе» вполне отзывается и в сегодняшнем дне.

«Вы знаете, это как подходить к реформам. Если реформы изначально во благо и это объяснено — тогда хорошо, а если реформы спорны и не продуманы, то они могут быть и не ко времени или пойти с перегибом и неприятными последствиями. Поэтому действие в «Соборе» вполне отзывается и в сегодняшнем дне. Перед любыми реформами или нововведениями нам бы хорошо усвоить, что исторически свойственно России и что не свойственно ей вообще», — резюмировал актер.

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