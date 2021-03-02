Актер Алек Болдуин и его супруга в шестой раз стали родителями

Актер Алек Болдуин и его супруга Хилария снова стали родителями. Об этом женщина сообщила в новой публикации своего Instagram-аккаунта.

За последний год она перенесла два выкидыша и переживала, что никак не может родить еще одного наследника. В итоге мечта Хиларии сбылась. Пятый совместный ребенок появился в семье Алека и Хиларии в сентябре прошлого года, написала «Экспресс газета».

1 марта супруги выложили снимок с детьми. На фото женщина держит на руках еще одного младенца. Теперь подписчики размышляют, каким образом жена актера смогла стать мамой.

Алек Болдуин вместе с избранницей воспитывают семилетнюю Кармен, пятилетнего Рафаэля, четырехлетнего Леонардо, двухлетнего Ромео и маленького Эдуардо.