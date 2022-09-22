Актер Аксель Ходоровски скончался | 360°

Знаменитости 22 сентября 2022, 23:16 Поделиться Telegram

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Viber Актер Аксель Ходоровски скончался

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Мексикано-французский актер театра и кино Аксель Кристобаль Ходоровски скончался. Ему было 57 лет. Об этом сообщили «Известия».

О случившемся рассказал отец актера, режиссер Алехандро Ходоровски. Подробностей о причинах и обстоятельствах смерти сына он не назввал.

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По открытым источником, Акселя не стало еще 15 сентября — он умер в Мехико.

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Актер получил известность благодаря роли Феникса в фильме ужасов «Святая кровь».

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