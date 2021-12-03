Актер Аарон Пол станет отцом во второй раз

Звезда сериала «Во все тяжкие» Аарон Пол и его супруга Лорен Парсекиан станут родителями во второй раз. Девушка опубликовала в личном микроблоге фото с обнаженным животом, который поглаживает ее дочь. Об этом написал сайт «Дни.ру».

Под снимком Парсекиан написала, что вся их семья с нетерпением ждет рождения младенца. Она отметила, что малыш еще находится в животе, однако его уже все очень любят.

Аарон Пол и Лорен Парсекиан сыграли свадьбу в 2013 году. На церемонии бракосочетания у возлюбленных присутствовал еще один актер из киноленты «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон. Артисты признались, что всегда мечтали о большой семье и о детях.

Аарон Пол получил мировую известность после выхода картины «Во все тяжкие». В фильме актер сыграл зависимого от наркотиков Джесси Пинкмана. Благодаря этой роль он получил премию «Эмми». Сейчас они вместе с супругой и дочерью Стори Аннабелль Пол проживают в Калифорнии.